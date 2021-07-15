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Malatya'da feci olay! Şakalaşırken tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da feci olay! Şakalaşırken tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti

MALATYA'dan son gelen haber korkunç...Şanlıurfa'dan ilçeye ailesiyle mevsimlik işçi olarak gelen 16 yaşındaki çocuk bir yakını tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

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 Malatya'nın Kale ilçesinde av tüfeğiyle vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'dan ilçeye ailesiyle mevsimlik işçi olarak gelen Z.K, (16) iddiaya göre kayısı bahçesinde beraber kaldığı ve akrabası olan bir yakını ile silahla şakalaşırken tüfek ateş aldı.

Saçmaların isabet ettiği Z.K, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 15 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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