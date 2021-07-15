BIST 1.367
DOLAR 8,58
EURO 10,16
ALTIN 505,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Kırklareli'de Nasrettin Hoca fıkrası gerçek oldu: Bir umut besliyoruz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırklareli'de Nasrettin Hoca fıkrası gerçek oldu: Bir umut besliyoruz

KIRKLARELİ Lüleburgaz Kent Konseyi ilçede bulunan derenin kirliliğine ve kokusuna değinmek için Nasrettin Hoca mizahı ile tepki gösterdi.

Abone ol

Lüleburgaz deresinin kirliliği ve kokusuna tepki göstermek amacıyla Kent Konseyi Kongre Meydanı'nda toplandı. Erdoğan Anıl Tekin Nasrettin Hoca kılığına girerek eşeğe ters bindi. Lüleburgaz sokaklarında “dereye maya çalmaya gidiyorum. Ya tutarsa” gibi cümlelerle topluluk eşliğinde dereye yürüdü. Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç ile Nasrettin Hoca kılığına giren Erdoğan Anıl Tekin dere kenarında Nasrettin Hoca göle maya çalma fıkrasını canlandırdı. Daha sonra Nasrettin Hoca kılığına giren Tekin dereye maya çaldı.

Lüleburgaz deresinin kirliliğini ve kokusuna değindiklerini belirten Erdoğan Anıl Tekin, “Geç kalınan dere ıslahı uzun yıllara dayanan bir sorun. Bizler de Kent Konseyi olarak burada mizahi bir yol denedik. Nasreddin Hoca'nın 'Ya tutarsa' fıkrasından yola çıkarak dere ıslahı için 'Ya tutarsa' diyoruz. Bir umut besliyoruz. Umudumuz tutacaktır inşallah" dedi. Arından Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç derenin kirliliği ve kokusuna karşı bir mizah sergilediklerini vurgulayarak katılan herkese teşekkür etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocaeli'de ölü bulunan Öykü Yündün'ün geçmişi dram! Defalarca cinsel istismara uğramış
Foto Galeri Kocaeli'de ölü bulunan Öykü Yündün'ün geçmişi dram! Defalarca cinsel istismara uğramış Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Melih Bulu görevden alındı mı Erdoğan kararnameyi onayladı
Melih Bulu görevden alındı mı Erdoğan kararnameyi onayladı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Antalya'da görünce üstüne atladı kanlar içinde kaldı: Meğer 1 gün önce...
Antalya'da görünce üstüne atladı kanlar içinde kaldı: Meğer 1 gün önce...
Torba teklif komisyondan geçti! 75 TL’lik asgari ücret desteği geliyor
Torba teklif komisyondan geçti! 75 TL’lik asgari ücret desteği geliyor
ABD, 'tehlike altındaki' Afgan tercümanları ülkeden tahliye edecek
ABD, 'tehlike altındaki' Afgan tercümanları ülkeden tahliye edecek
Turizm bölgelerinin fuhuş baronları! 3 aylık çalışma sonrası yakalandılar
Turizm bölgelerinin fuhuş baronları! 3 aylık çalışma sonrası yakalandılar
Afyonkarahisar'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza! Astsubay hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza! Astsubay hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz için yazdı: Türkiye geçilmez!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz için yazdı: Türkiye geçilmez!
TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu erken başladı
TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu erken başladı
15 Temmuz sözleri kısa duygusal 15 Temmuz mesajları
15 Temmuz sözleri kısa duygusal 15 Temmuz mesajları