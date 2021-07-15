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Capital Economics enflasyonun daha da artacağını söyledi

Capital Economics enflasyonun daha da artacağını söyledi

Capital Economics, enflasyondaki yükselişin süreceğini ve bu yüzden faiz indiriminin yıl sonuna kalabileceği iddiasında bulundu.

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Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19’da sabit tutmasını değerlendiren uluslararası araştırma kuruluşu Capital Economics, enflasyondaki yükselişin sürmesi nedeniyle indirimlerin yılsonuna kalacağı öngörüsünde bulundu.

T24'ün haberine göre tüketici enflasyonunun (TÜFE) Haziran’da yüzde 17.5’e yükseldiğini hatırlatan Capital Economics, artışın süreceği ve Temmuz ayında yüzde 19’a ulaşacağını; birkaç ay boyunca da bu seviyelerde kalacağını tahmin etti.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun politika faizini enflasyonun üzerinde tutma sözü verdiğini hatırlatan Capital Economics, yıl sonunda TÜFE’nin gerilemeye başlamasıyla politika faizinin yüzde 17’ye indirileceğini öngördü.

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