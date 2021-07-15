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İzmir'de boş bir evde erkek cesedi bulundu

İzmir'de boş bir evde erkek cesedi bulundu

İZMİR'de boş daireye giren kişiyi gören çevre sakinleri durumdan şüphelendi ve hemen olay yerine gitti. Evde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

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 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde boş bir evde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın son katındaki boş daireye bir kişinin girdiğini gören çevre sakinleri, durumdan şüphelenerek daireyi kontrol etti.

Eve giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz biçimde yattığını gördü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Sercan B'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

Sercan B'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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