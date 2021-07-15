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Almanya'da sel felaketi: 30 kişi kayıp!

Almanya'da sel felaketi: 30 kişi kayıp!

ALMANYA'da şiddetli yağmurun neden olduğu sel nedeniyle 6 bina çöktü. Alman basınında yer alan haberlerde olay nedeniyle 30 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

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Almanya'da sel felaketi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, şiddetli yağmurun batı Almanya'da şiddetli sele yol açmasının ardından altı bina çöktü.

Aynı haberlerde bu binalarda yaşayan 30 kişinin kayıp olduğu bilgisine yer verildi. Schuld bei Adenau bölgesinde yaklaşık 25 evin daha çökme tehlikesi altında olduğu da belirtildi.

Ancak olay ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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