Koronavirüs bitmeden yeni salgın uyarısı! Bu sefer çocukları hedef alıyor

Dünya henüz koronavirüsü (Kovid-19) yenememişken bilim dünyasından yeni bir salgın için uyarı geldi. En büyük tehlike çocuklar için... Yapılan araştırma ile en savunmasız ülkeler de netlik kazandı.

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2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisin altında bulundurmaya devam ediyor. Virüs 200 milyona yakın kişiye bulaşırken, dünya genelindeki ölüm sayısı 4 milyonun üzerine çıkmış durumda.

Özellikle Hindistan'da çıkan Delta varyantı sonrası pek çok ülkeden kötü haberler gelmeye başladı. Vaka sayıları dünyanın pek çok bölgesinde yeniden artış trendine girdi.

Uzmanlar 'mutlaka aşı olun' ve 'maske takmaya devam edin' uyarısında bulunurken yapılan yeni bir araştırma tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

ScienceNews'ta yer alan habere göre, bilim insanlarından yeni bir salgın için uyarı geldi. Sonuçları Lancet'te yayınlanan çalışmaya göre, pandemi döneminde milyonlarca çocuğun zorunlu aşıları yapılmadı.

Söz konusu araştırmaya göre, sadece 2020 yılında yaklaşık 10 milyon çocuk kızamık aşısının ilk dozunu olmadı. 8,5 milyon çocuğun ise difteri, tetanoz ve boğmaca veya boğmaca öksürüğü için aşılanmadığı belirtiliyor.

Araştırmayı gerçekleştirilen ekip tarafından yayınlanan raporda söz konusu sonuçlar için şu yorumda bulunuldu: 'Bu durum bulaşıcı hastalıkların tehlikeli salgın riskini artırdığını gösteriyor.'

Uzmanlar eksik aşıların 2014 yılında Kaliforniya'daki Disneyland'da yaşanan kızamık salgını gibi olayların yeniden yaşanmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor ve bu durumun savunmasız çocukları riske atabileceğinin altını çiziyor.

En riskli ülkeler

Aynı araştırma kapsamında çocukların zorunlu aşılarının yapılmadığı ülkeler de belirlendi Başka bir deyişle 2014'teki gibi bir salgına karşı en riskli ülkeler belirlendi.

Buna göre, koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi olan Hindistan'da sadece 2020 yılında 3 milyonun üzerinde çocuk zorunlu aşılarını olmadı.

Hindistan'ı 968 bin ile komşusu Pakistan, 797 bin ile Endonezye, 557 bin ile Filipinler ve 454 bin ile Meksika takip etti.

Ayrıca ekip, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere yüksek gelirli ülkelerde söz konusu aşıları olan çocuk sayısının tahmini yüzde 6 ila yüzde 8 oranında düşüş gösterdiğini saptadı.

Uzmanlar yalnızca Kovid-19'u değil, aynı zamanda diğer bulaşıcı hastalıkları da önlemek için de çocukların aşılanması gerektiğinin altını çiziyor.

Zira son rakamlar neredeyse tüm çocuk aşılarında bariz bir düşüşü işaret ederken, uzmanlar bunun 2006'dan beri kaydedilen en düşük seviye olduğuna dikkat çekiyor.

DSÖ de uyarmıştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer pek çok halk sağlığı kurumu geçen yıl Kovid-19 pandemisinin rutin çocukluk aşılarını sekteye uğratacağı konusunda uyarmış ve bunun engellenmesi için çağrıda bulunmuştu.