Afyonkarahisar'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza! Astsubay hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan astsubay olan bir kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Şaban Korkmaz (44) yönetimindeki 32 FR 589 plakalı otomobil sürücüsünün belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Vacip Fidan’ın (59) kullandığı 64 AAD 012 plakalı tırın dorsesine çarparak kontrolden çıkıp karşı şeride geçti.

Korkmaz’ın kullandığı araç sonrasında Hamit Sarıçiçek (40) idaresindeki 03 HP 907 plakalı araçla çarpıştı. Ardından arkadan gelen 06 FG 5709, 35 AFL 371 ile 06 CAV 129 plakalı araçlarda kazaya karışınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Toplamda 6 aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler Korkmaz ve Sarıçiçek ile araçlarda bulunan Fatih Sarıçiçek, (23) Akın Sarıçiçek (11), Emrah Çelik (29) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Afyonkarahisar 8. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda astsubay Korkmaz götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.