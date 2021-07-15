Optimar'dan çarpıcı 15 Temmuz anketi! Yüzde 59 bugün olsa yine sokağa çıkarız

FETÖ’nün hain darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçerken o gece meydanlarda verilen demokrasi mücadelesine ilişkin anket yapıldı. 15 Temmuz’da darbecilere karşı sokağa çıkanlar bunu “vatan, bayrak, devlet bekası için” yaptıklarını söyledi.

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OPTİMAR Araştırma Şirketi, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı ankette 5 yıl sonra halkın bu konuda yaklaşımını inceledi.

- Darbeye karşı sokağa çıktığını belirtenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 69, MHP’de yüzde 53, CHP’de yüzde 34, İYİ Parti’de yüzde 27, HDP’de yüzde 29, Saadet Partisi’nde yüzde 40 oldu.

- Sokağa çıktığını belirtenler, gerekçe olarak yüzde 59 oranıyla “vatan, bayrak, devlet bekası için” derken, yüzde 19’u milli irade ve demokrasiyi, yüzde 8.6’sı darbeye karşı olmasını gerekçe gösterdi. Katılanların yüzde 9.7’si “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için” darbeye karşı durduğunu belirtti.

Yüzde 59: Yine çıkarız

- Sokağa çıkmayanların yüzde 29’u buna gerek görmediğini belirtirken, yüzde 17’si bulunduğu yerde hareketlenme olmadığını ifade etti. Katılanların yüzde 16’sı darbe kalkışması olduğuna inanmadığını kaydetti.

- “Türkiye’de bugün 15 Temmuz’dakine benzer kalkışma tehdidi görüyor musunuz?” sorusuna, yüzde 61 oranıyla “Hayır” yanıtı verildi. Katılanların yüzde 22.5’i halen bu tehdidi gördüğünü belirtirken, yüzde 16’sı fikir belirtmedi.

- Katılanların yüzde 59’u benzer darbe girişimine karşı sokağa çıkacağını ifade ederken, yüzde 25’i çıkmayacağını söyledi; yüzde 15.8’i bu soruya yanıt vermedi.

Hedef ve milleti engelleyen de

- Ankette “15 Temmuz’un mağduru kimdir?” sorusuna, yüzde 71.4 oranıyla “Bütün Türk milleti” yanıtı verildi. Yüzde 3,9 ile asker ve polis, yüzde 2.9 ile şehitler, gaziler ve aileleri sayılırken, yüzde 2.1 oranıyla devlet seçeneği işaretlendi. 15 Temmuz’un mağduru olarak AK Parti hükümetini işaretleyenlerin oranı yüzde 1.9 oldu.

- 15 Temmuz darbe kalkışmasında en etkin mücadeleyi veren kesim olarak yüzde 61 ile “Türk milleti” gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adı bu soruda yüzde 13 oranında işaretlenirken, katılanların yüzde 5.9’u askeri, yüzde 4’ü polisi, yüzde 3.4’ü muhalefeti, yüzde 2.3’ü devleti saydı.

Mücadelede en büyük sorun

- Katılımcılar FETÖ ile mücadelede en büyük sorun olarak yüzde 20 seçeneğiyle “Devletin her kurumuna sızmış olmalarını” gösterdi. Bunu yüzde 14 ile dış güçlerin desteği, yüzde 11 ile hükümetin gereken önemi vermemesi, yüzde 5 ile FETÖ elebaşının yakalanamaması, yüzde 4 ile siyasi ayağa dokunulmaması seçenekleri izledi. “FETÖ en çok hangi kurumun içine sızmıştır?” sorusuna, yüzde 36.5 oranıyla açık ara “TSK ve Emniyet teşkilatı” yanıtı verildi. Bunu yüzde 7 oranıyla Adalet Bakanlığı ve yargı kurumları, yüzde 5.7 ile eğitim, yüzde 3.2 ile kamu kurumları, yüzde 2.4 ile siyasi partiler ve yüzde 2.3 ile Diyanet İşleri Başkanlığı takip etti

Kadınlar da meydandaydı

- Ankete göre 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine engel olmak amacıyla sokağa çıkanların yüzde 41.5’i kadın, yüzde 55’i erkekti.

- 15 Temmuz’da meydanlara çıkanlar tankların önüne atlayıp darbecilere geçit vermedi. O gece 251 kişi şehit düştü.