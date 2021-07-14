Metropoll'den çarpıcı anket! Oy verdiğiniz partiden memnun musunuz

MetroPOLL Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin Haziran ayı sonuçlarından çarpıcı detaylar çıktı. Seçmenler en fazla hangi partiler için "kesinlikle oy vermem" dedi? Seçmenin oy verdiği partiden sonraki ikinci tercihi partiler arasında ilk sırada hangi parti var? İlk kez oy kullanacak gençler hangi partiyi tercih ediyor? İlk kez oy verecek gençler cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan için ne düşünüyor? İşte çarpıcı sonuçlar...