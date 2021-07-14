Metropoll'den çarpıcı anket! Oy verdiğiniz partiden memnun musunuz
MetroPOLL Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin Haziran ayı sonuçlarından çarpıcı detaylar çıktı. "Kesinlikle oy vermem" denilen partiler sıralaması nasıl oldu? Seçmen 24 Haziran'da oy verdiği partiden memnun mu? Aynı partiye oy vermem diyenlerin oranı kaç? İŞte ayrıntılar...
MetroPOLL Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin Haziran ayı sonuçlarından çarpıcı detaylar çıktı. Seçmenler en fazla hangi partiler için "kesinlikle oy vermem" dedi? Seçmenin oy verdiği partiden sonraki ikinci tercihi partiler arasında ilk sırada hangi parti var? İlk kez oy kullanacak gençler hangi partiyi tercih ediyor? İlk kez oy verecek gençler cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan için ne düşünüyor? İşte çarpıcı sonuçlar...
Seçmenin ikinci tercihi İYİ Parti
MetroPOLL'ün araştırmasına göre, seçmenlerin tercih ettiği ikinci partinin İyi Parti olduğu görüldü. MetroPOLL Araştırma, yaptığı ankette, seçmene "Kendi partinize herhangi bir nedenle oy vermeyecek olsanız, hangi partiye oy verirsiniz" diye sordu.
Buna göre, seçmenin ikinci parti tercihi arasında ilk sırada yüzde 13,7 ile İyi Parti'nin geldiği görüldü. İyi Parti'yi, yüzde 12,8 ile MHP, yüzde 11,4 ile CHP, yüzde 6,6 ile AKP, yüzde 2,5 ile HDP takip etti. "Başka parti tercihim yok" diyenlerin oranı yüzde 25,5 olurken, fikri veya cevabı olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 23,5 oldu.
'Asla oy vermem" diyenlerin tercihi
Ankette "Asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı?" sorusu da yöneltildi. Buna göre 'AK Parti'ye kesinlikle oy vermem' diyenler yüzde 27.7 çıkarken, HDP'ye asla oy vermem' diyenler yüzde 27 oldu.