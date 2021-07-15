Kocaeli'de ölü bulunan Öykü Yündün'ün geçmişi dram! Defalarca cinsel istismara uğramış

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yüngün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Yündün’ün ölümü şüpheli bulundu. Yündün’ü ölü bulduğunu iddia eden N.Ş. gözaltına alındı.