Kocaeli'de ölü bulunan Öykü Yündün'ün geçmişi dram! Defalarca cinsel istismara uğramış
KOCAELİ'de arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü Yündün'ün geçmişiyle ilgili cinsel istismar detayı ortaya çıktı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öykü Yündün (21) gece saatlerinde arkadaşı olduğu öğrenilen N.Ş.’nin evine geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan N.Ş., Öykü Yüngün'ü evde ölü bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yüngün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Yündün’ün ölümü şüpheli bulundu. Yündün’ü ölü bulduğunu iddia eden N.Ş. gözaltına alındı.
Şahsın polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yündün’ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi. N.Ş.'nin öğle saatlerinde ise bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenildi.