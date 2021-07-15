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Melih Bulu görevden alındı mı Erdoğan kararnameyi onayladı

Melih Bulu görevden alındı mı Erdoğan kararnameyi onayladı

2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Melih Bulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararnamesi ile görevden alındı. Bu gelişme sonrasında Melih Bulu merak konusu oldu. Peki kimdir Melih Bulu kaç yaşında, aslen nereli, eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı. Bu gelişmenin ardından Melih Bulu kimdir, neden görevden alındı, aslen nereli, eşi kimdir soruları merak konusu oldu. 

Kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı. Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

Melih Bulu kimdir: Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmişti. 

1970 yılında Kırıkkale'de doğdu. Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı (1992). Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde finans alanında yüksek lisans; yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi aldı.
Türk akademisyen, siyasetçi ve Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak çalıştı. Finans alanında doktorası bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları vardır. İstanbul Şehir Üniversitesinde İşletme bölüm başkanı (2010-2016), İstinye Üniversitesi kurucu rektörü (2016-2019), Haliç Üniversitesi rektörü (2020) olarak görev yaptı. Ak Parti Sarıyer ilçe başkanlığı kurucusu olan Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için, 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı oldu. 2 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandı.
Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da savunma sanayinde zırhlı personel taşıyıcı üretimi yapan FMC-Nurol ve F-16 uçaklarının üretimini yapan Türk Uzay ve Havacılık Sanayi Şirketi (TUSAŞ) firmalarında çalıştı. P&G firmasında fabrika müdürü olarak verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görev yaptı.[6] Ayrıca üretim ve hizmet sektöründe çeşitli firmalara strateji ve yönetim konusunda danışmanlık yaptı.
Bulu, 2002 yılında Ak Parti'nin İstanbul ili Sarıyer ilçe başkanlığını kurdu. AK Parti İl yönetiminde ekonomiden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için Ak Parti'den aday adayı oldu. 2015 yılı genel seçimlerinde ise AK Parti’den İstanbul 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu.
2003-2010 yılları arasında Boğaziçi ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde yarı zamanlı olarak İş Stratejisi ve Oyun Teorisi dersleri veren Bulu, 2009 yılından itibaren tam zamanlı akademisyen olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında doçent, 2016 yılında profesör unvanı aldı. 2010-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2016-2019 yıllarında İstanbul'da İstinye Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak görev yaptı ve 2020'de Haliç Üniversitesi'nin rektörü olarak göreve başladı.
2004 yılında kurucularından olduğu Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) adlı sivil toplum kuruluşunun önce genel koordinatörlüğünü, 2017-2019 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını yaptı ve URAK çatısı altında Türkiye'nin sektörel ve şehir bazında rekabetçilik analizlerini yaptı. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.
Gelen son dakika haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 1 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 inci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

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