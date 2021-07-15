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Tekirdağ'da su almaya gitti! Dönerken feci şekilde can verdi

Tekirdağ'da su almaya gitti! Dönerken feci şekilde can verdi

TEKİRDAĞ'da su almaya giden yaşlı adama eve dönüş yolunda çöp kamyonu çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden yaşlı adamdan geriye pazar arabası aldığı su kaldı.

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Edinilen bilgilere kaza, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinden su almak için çıkan Ali Yılmaz (77) adlı yaşlı adama eve dönüş yolunda Çorlu Belediyesi’nin M.Ç. yönetimindeki 16 GU 452 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam kaza yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı haber alır almaz olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları gözyaşı dökerken nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Ali Yılmaz’ın cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çöp kamyonunun sürücüsü Mertul Ç. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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