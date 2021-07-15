Numan Kurtulmuş: Şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz, ülkemiz üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adıdır. 15 Temmuz’da destan yazarak şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurtulmuş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz; aziz milletimizin darbecilerin alçak işgal planlarına karşı birlik içinde 'Türkiye geçilmez' diyerek darbeyi önlediği tarihe altın harflerle yazılmış destansı direnişin adıdır. 15 Temmuz; ülkemiz üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adıdır. 15 Temmuz; milletçe varoluş hikayemizin özeti, gaza ve şehadet ruhunun dirilişidir. 15 Temmuz millet-devlet kaynaşmasının zirvesi, milletin devletine canı pahasına sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğidir. 15 Temmuz'un 'Bedir’in aslanları' gibi olan kahraman şehitlerine rahmet olsun. Hz. Hamza, Hz. Hüseyin efendilerimiz komşuları olsun. Rabbim bu acıları bir daha bu millete yaşatmasın. Bize düşen 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamaktır. Bize düşen milletçe kazandığımız bu direnişin şuuruyla, milli birlik ve kardeşlik bilincini gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz’da destan yazarak şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var. Her birini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."