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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik istifa etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik istifa etti

VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik görevinden istifa etti.

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2019 yılından bu yana Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevini sürdüren Çelik, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.

Görev yaptığı süre içerisinde hastanede birçok yeniliğin, değişimin ve çalışmanın öncüsü olan Çelik, istifa kararıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Görev yaptığım süre içerisinde korona virüs pandemisi başta olmak üzere yoğun bir çalışma içerisine girdik. Tabi bu da bizleri yordu.

İki yıllık görev süremi tamamladıktan sonra istifa ettim. Ancak bazı sosyal medya haberlerinde istifam farklı yönlere çekildi. Ama ben şunu belirtmek istiyorum ki, gerek bakanlık gerekse il sağlık müdürlüğümüz görevde kalmam için talepte bulundular fakat ben biraz dinlenmek, iki yıllık yoğun süreyi biraz olsun atmak amacıyla kendi isteğim doğrultusunda istifa ettim. Bunu da tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum” dedi.

van
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