Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'imam' ifadesini kullanmayın tepkisi: O peygamberimizin vasfı

Ali Erbaş, FETÖ'nün yapılanmalarında ünvan olarak kullandığı 'imam' ifadesinin kullanılmaması için çağrı yaptı.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İmam" isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. " dedi.

Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İMAM, Peygamber Efendimiz (s. a. s)'in en önemli vasıflarından biridir ve Onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek ünvanıdır. İMAM isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. "

İMAM, Peygamber Efendimiz (s. a. s)'in en önemli vasıflarından biridir ve Onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek ünvanıdır. İMAM isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. #15Temmuz