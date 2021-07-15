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Pentagon duyurdu! Japonya, ABD'nin F-35 programına dahil edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pentagon duyurdu! Japonya, ABD'nin F-35 programına dahil edildi

TÜRKİYE'nin çıkarıldığı F-35 programında 9'uncu katılımcı olarak yerini alan ülke Japonya oldu. Japonya, programa katılmak için savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin ile 23 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

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Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Türkiye'nin F-35 programına katılımı, Temmuz 2019'da askıya alınmıştı. 8 katılımcısı kalan programda yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayımladığı son açıklamasına göre; Japonya, F-35 programına katılmak için Lockheed Martin ile 23 milyon 18 bin 589 dolarlık bir sözleşme yaptı. Böylece programdaki katılımcı sayısı yeniden 9 oldu.

Yapılan açıklamada, "Fort Worth, Teksas merkezli Lockheed Martin Aeronautics şirketiyle 23 milyon 18 bin 589 dolarlık maliyet artı sabit ücretli bir sözleşme yapıldı. Bu sözleşme, bir Dış Askeri Satış (FMS) programına tabi ülkenin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programına entegrasyonunu ve F-35 uçak üretimi, modifikasyonları, lojistik ve idame çabaları için ülkeye özel program desteği sağlar" denildi.

Söz konusu ülkenin Japonya olduğu ifade edilen duyuruda, sözleşmenin Mart 2025’te tamamlanacağı ifade edilirken kontrat bedelinin Japonya tarafından karşılandığı kaydedildi.

Japonya, F-35A ve F-35B serisini almak üzere ABD ile 23 milyar dolarlık alım müzakeresine girmişti.

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