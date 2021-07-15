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Son Dakika! Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atama

Son Dakika! Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atama

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekaleten üniversitenin öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

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Prof. Dr. Melih Bulu'nun gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmasıyla boşalan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekaleten üniversitenin öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı. Naci İnci, 2 Temmuz'da rektör yardımcılığına getirilmişti.

Prof. Dr. Naci İnci kimdir?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi'nden ( İngiltere) doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi ( Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurtdışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu. Prof. Dr. Naci İnci fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise Prof. Dr. İnci'nin iki uluslararası patenti bulunuyor

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