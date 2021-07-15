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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekun milli mücadele destanı yazdığı gün, 15 Temmuz!" ifadesini kullandı.

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Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekun milli mücadele destanı yazdığı gün, 15 Temmuz! Tüm vatan sathındaki mücadelenin kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

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