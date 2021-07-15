Avrupa İlaç Ajansı'ndan Delta varyantına karşı üçüncü doz uyarısı

Avrupa İlaç Ajansı Delta varyantıyla birlikte iki doz aşının önemli olduğunu ancak üçüncü doz içinse henüz erken olduğunu söyledi.

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Covid-19 aşılarının Delta varyantına karşı koruma sağlayabilmesi için Covid-19 aşısının iki dozunun da yaptırılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği çapında aşılama kampanyasının hızlanmasına rağmen yeni vaka satısında artış görüldüğüne dikkat çeken ajanstan yapılan açıklamada "Ön çalışmalar Covid-19 aşılarının iki dozunun Delta varyantına karşı yeterli koruma sağladığını gösteriyor" denildi.

EMA ayrıca AB'de kullanımı için Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca ve Moderna aşılarına verdiği onayları yeniden teyit etti.

Birçok Avrupa ülkesi yeni vaka artışından ilk defa Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantını sorumlu görüyor.

Avrupa Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi geçen ay sonu yayınladığı raporda Ağustos ayı sonunda AB'deki vakaların yüzde 90'ının Delta varyantından kaynaklanacağını belirtmişti. Aynı raporda ayrıca bazı AB üyelerinin 80 yaş üzeri kitlenin yüzde 30'una yönelik tam aşılamanın tamamlamadığına dikkat çekildi.

Yapılan araştırmaların Delta varyantının koronavirüsün diğer türlerine göre yüzde 40 ve 60 arasında daha bulaşıcıolduğuna işaret eden EMA bu nedenle ülkelerin en kısa zamanda aşılama programına ve tavsiye edilen ikinci dozun yapılmasına hız vermeleri ve bu şekilde yeni varyantların ortaya çıkmasına karşı bağışıklık farkını kapamaya gayret etmeleri çağrısında bulundu.

Son dönemde birçok ülke aşıya karşı tereddüt içindeki vatandaşları teşvik etmek üzere kuralları sıkılaştırmıştı.

"Aşı kokteyli güvenli ve etkili, ancak üçüncü doz için henüz erken"

Covid-19 aşısının birinci ve ikinci dozunda farklı firmalar tarafından üretilen Covid-19 aşıların kullanılmasının güvenli ve etkili olduğuna dair güçlü bilimsel kanıtlar bulunduğunu belirten EMA eldeki Covid-19 aşılarının daha iyi kullanılmasına olanak verecek bu stratejinin AB nüfusunun daha hızlı korunmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Ancak ajans, gelecekte takviye yani üçüncü doz aşıya ihtiyaç olduğuna dair yorumda bulunmak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

EMA'dan yapılan açıklamada "Aşılama kampanyalarından ve devam eden çalışmalardan, yeni varyantların da ortaya çıkığı göz önüne alındığında, aşıların ne kadar süreyle koruyuculuk sağladığına henüz dair yeterli veri bulunmuyor" denildi.

Ajans ayrıca AB vatandaşlarının aşı olsa dahi maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesinin önemine vurgu yaptı.