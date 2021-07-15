Hainler tankla ezdi! Eşi şehit oldu o bacaklarını kaybetti 'tiyatro' diyenlere tepki gösterdi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında hem bacaklarını hem de eşini kaybeden Vahide Şefkatlioğlu, o anları anlattı. Şefkatlioğlu, yaşananlara 'tiyatro' diyenlere tokat gibi sözlerle tepki gösterdi.

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15 Temmuz 2016 gecesi eşini şehit veren ve gazi olan Vahide Şefkatlioğlu, "Eşimle beraber giderken oğlum arkamızdan geliyordu. Cumhurbaşkanı havaalanına gelecekti, biz de karşılamaya gidiyorduk. Eşim bana 'Sen eve git' dedi. Bense 'Ölmek var dönmek yok artık' dedim." şeklinde konuştu.

"Bariyerlerden geçerken tank bizim üzerimizden geçti"

Şefkatlioğlu, 15 Temmuz gecesinde eşini ve bacaklarını kaybettiği anı şöyle anlattı: Ben tankı görmedim, sadece paletten açılan ateşler havalara saçılıyordu ve insanlar koşmaya başladılar. Eşim 'Bariyerlerin karşı tarafına geçelim' dedi. Biz bariyerlerden geçerken tank bizim üzerimizden geçti. Düşünün; tank üstünüzden geçiyor, iki bacağınızı kaybediyorsunuz. O an hepsini duyup hissediyorsunuz ama acı hissetmiyorsunuz."

"Uyandığımda önce 'Vatan kurtuldu mu?' demişim"

İki buçuk ay yoğun bakımda kalan gazi Vahide Şefkatlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Uyandığımda önce 'Vatan kurtuldu mu?' demişim. Eşimi sordum, durumunun çok ağır olduğunu ve konuşamayacak durumda olduğunu söylediler. Bir buçuk ay boyunca beni böyle oyaladılar. Oğlum bir gece 'Anne, babam şehit oldu' dedi. Ağlamadım, çünkü bu büyük bir gururdu."

15 Temmuz gecesinde darbeci hainlere karşı verilen mücadelenin önemine değinen Vahide Şefkatlioğlu şunları söyledi: Vatanımız bize atalarımızdan kolay gelmedi. O yüzden çocuklarımıza vatanın, ezanın, bayrağın ve devletin ne demek olduğunu anlatmamız lazım. Bizim o gün çıkmamızın sebebi ileride evlatlarımızın da bu vatana sahip çıkmasıydı. Eğer biz kaybetseydik kanlı bir gece olacaktı. Kaybetmedik ve biz bir tarih, şanlı bir gece yazdık."

"15 Temmuz'a tiyatro diyorlar, Ben bir bacağımı kaybettim, eşimi kaybettim"

15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları "tiyatro" diye nitelendirenlere tepki gösteren Vahide Şefkatlioğlu, "15 Temmuz'da askerimizin üniformasını giyerek bize bunu yaptılar. İnsanlar ellerinde Türk bayraklarıyla geçerken göz göre göre tankı insanların üzerlerine sürdüler. 15-16 yaşında şehitlerimiz var. 15 Temmuz'a tiyatro diyorlar. Ben bir bacağımı kaybettim, eşimi kaybettim, 3 tane çocuğum babasız kaldı ve 251 tane şehit var bunların çoğu çocuk. Bunu bizim tanklarımız ve bizim silahlarımızla yaptılar." diye konuştu.

Kaynak: Akşam