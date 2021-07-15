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Zülfü Livaneli'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

Zülfü Livaneli'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

CHP'li eski milletvekili sanatçı Zülfü Livaneli, cumhurbaşkanı adayı olmak istediği iddialarıyla ilgili açıklama yaparak "İstemiyorum. Böyle bir şey yok." dedi.

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Zülfü Livaneli, CHP ve İYİ Parti'nin ortak cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Abdurrahman Dilipak, Zülfü Livaneli'nin CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğunu Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini iddia etmişti.

Dilipak, "Livaneli, Millet İttifakı’nın ortak adayı olmak istediği için, Kılıçdaroğlu’nun da bilgisi dahilinde bazı temaslarda bulunuyor" demişti. Zülfü Livaneli Dilipak'ın iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

Livaneli söz konusu iddiayı içeren bir haberi alıntılayarak "İstemiyorum. Böyle bir şey yok. Yazılanlar gerçekdışı" ifadelerini kullandı.

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