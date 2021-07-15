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Marmara'da müsilaj etkisi azaldı! Balıklar görülmeye başladı

Marmara'da müsilaj etkisi azaldı! Balıklar görülmeye başladı

Günlerdir süren Marmara Denizi'deki müsilaj seferberliği sonuç vermeye başladı. Deniz suyunun berraklaşmasıyla birlikte balıklar Marmara'da yeniden görüldü.

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Haftalardır yapılan çalışmalar ve alınan önlemler çerçevesinde müsilajın Marmara Denizi'ndeki etkisi azalmaya başladı. Seferberlik öncesi deniz salyasıyla kaplı olan Marmara kıyıları temiz görüntüleriyle dikkat çekti. Sarıyer sahilinde balıklar yeniden denizin yüzeyinde görülmeye başladı.

 Ne olmuştu?

Mart ayında başlayan müsilaj tehlikesi günden günde etkisini artırarak Haziran ayında çoğalmıştı. Denizin içini ve dışını kaplayan müsilaj deniz canlıları için büyük tehlike oluşrturarak oksijensiz bırakmıştı. 8 Haziran'da başlayan müsilaj harekatı sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gün gün bu seferberlikle ilgili bilgileri paylaştı.

Marmara'daki balıklar yenilebilir mi?

Marmara'da yaşayan hem vatandaşlar hem de zor günler geçiren balıkçılar için önemli bir konuydu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler. Bugün Marmara Deniz'i yüzeyindeki müsilaj yok denecek durumda" dedi.

 Balıkçılara destek

Haber Global'de yer alan habere göre bakanlığa ulaşan 9 talebin Bilim ve Teknik Kurulu'na sunulduğunu ifade eden Kurum, Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek desteği 2 bin-2 bin 900 liraya çıkardıklarını bildirdi.

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