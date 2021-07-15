BIST 1.367
DOLAR 8,58
EURO 10,16
ALTIN 505,58
HABER /  SAĞLIK
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Johnson and Johnson kansorejen madde benzen içeren güneş kremlerini toplattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Johnson and Johnson kansorejen madde benzen içeren güneş kremlerini toplattı

Johnson and Johnson ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bazı güneş kremlerinin benzen içerdiği için geri çekildiği bildirildi.

Abone ol

Sürekli maruz kalındığında kansere yol açabilecek bir kimyasal olan benzenin güneş kremlerinde kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli olduğu belirtildi.

Johnson and Johnson’un içinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno Protect+Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.

İlaç firmasından yapılan açıklamada, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen testler sonucunda ürünlerin benzen içerdiğinin tespit edildiği ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içinde nasıl girdiğinin araştırıldığını ifade edildi.

İlaç devi, güneş kremlerinin acilen kullanımına son verilmesi uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz'da nasıl dua edilir şehitlere okunacak 15 Temmuz dua metni
15 Temmuz'da nasıl dua edilir şehitlere okunacak 15 Temmuz dua metni
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Balıkesir'de çevresine satarak başladı imparator haline geldi: 30 senedir yapıyoruz
Balıkesir'de çevresine satarak başladı imparator haline geldi: 30 senedir yapıyoruz
Marmara'da müsilaj etkisi azaldı! Balıklar görülmeye başladı
Marmara'da müsilaj etkisi azaldı! Balıklar görülmeye başladı
Bursa'da korkunç kaza! Camdan fırladı feci şekilde can verdi
Bursa'da korkunç kaza! Camdan fırladı feci şekilde can verdi
Malatya'da feci olay! Şakalaşırken tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti
Malatya'da feci olay! Şakalaşırken tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'imam' ifadesini kullanmayın tepkisi: O peygamberimizin vasfı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'imam' ifadesini kullanmayın tepkisi: O peygamberimizin vasfı
Numan Kurtulmuş: Şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var
Numan Kurtulmuş: Şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var
15 Temmuz'un başbakanı kim olacaktı? Ersoy Dede'den dikkat çeken yazı
15 Temmuz'un başbakanı kim olacaktı? Ersoy Dede'den dikkat çeken yazı
15 Temmuz gazisi karnında mermiyle yaşıyor: Beni kefenliyorlar diye...
15 Temmuz gazisi karnında mermiyle yaşıyor: Beni kefenliyorlar diye...