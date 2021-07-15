Taliban'dan şartlı üç aylık ateşkes talebi

Taliban'ın üç aylık ateşkes ilan edeceği öğrenildi. Ancak bunun için mahkumların serbest bırakılma şartını öne sürdü.

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Afganistan hükümetinin Taliban'la müzakerelerden sorumlu yetkilisi, örgütün mahkumların serbest bırakılması için 3 aylık ateşkes önerdiğini açıkladı.

Afgan televizyon kanalı 1TV News, Taliban sözcüsü Nader Naderi'ye dayandırdığı haberinde, 7 bin mahkumun serbest bırakılması ve militan grubun BM kara listesinden çıkarılması durumunda Taliban'ın üç aylık bir ateşkes ilan edeceğini söyledi.