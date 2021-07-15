Taliban'dan şartlı üç aylık ateşkes talebi
Taliban'ın üç aylık ateşkes ilan edeceği öğrenildi. Ancak bunun için mahkumların serbest bırakılma şartını öne sürdü.Abone ol
Afganistan hükümetinin Taliban'la müzakerelerden sorumlu yetkilisi, örgütün mahkumların serbest bırakılması için 3 aylık ateşkes önerdiğini açıkladı.
Afgan televizyon kanalı 1TV News, Taliban sözcüsü Nader Naderi'ye dayandırdığı haberinde, 7 bin mahkumun serbest bırakılması ve militan grubun BM kara listesinden çıkarılması durumunda Taliban'ın üç aylık bir ateşkes ilan edeceğini söyledi.