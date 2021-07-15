Fatma Öncü kimdir aslen nereli kaç yaşında? Fatma Öncü biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü atandı. Bu haberin ardından Fatma Öncü kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Peki Fatma Öncü eşi ve çocukları kimdir?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü atandı yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu haberin ardından yeni bakan yardımcısı Fatma Öncü merak konusu oldu. Peki kimdir Fatma Öncü, aslen nereli, kaç yaşında. Peki halen Ankara barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapan Özlem Öncü'nün eşi kimdir?

Fatma Öncü kimdir: 19 Şubat 1976 tarihinde Erzurum İspir Değirmenli köyünde doğdu. Baba adı Memet, Anne adı Hafize’dir.

İlk ve orta öğrenimini , İzmir /Karşıyaka Gazi Lisesi’nde okudu. Yükseköğrenimini , Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

1995-2016 yılları arasında Dünyanın 14 ülkesinde üretim yapan Fransız petrol şirketinin Diyarbakır üretim Sahasında yönetici olarak görev yaptı.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili seçimlerin de Ak Parti Diyarbakır 9.sıra adayı oldu. 2011-2015 Ak parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi olarak görev yaptı.

24 Haziran 2018 tarihinde 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Ak Parti Ankara 1.Bölge 6.sıra adayı oldu.

2018 6. Olağan Kongrede Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi seçildi.

2021 7. olağan kongrede Genel merkez Disiplin kurulu Üyesi seçildi.

Halen Ankara barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.