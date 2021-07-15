Çin'in Uygur Türklerine 'köle muamelesi'ne karşı hamle! ABD Senatosu, o tasarıyı onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türklerinin 'Köle muamelesi' ile çalıştırıldığı Çin'in Sincan bölgesinden ülkeye yapılacak ithalatı yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

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ABD Senatosu, Uygur Türklerine yapılan baskılardan dolayı Çin’in Sincan bölgesinden yapılacak ithalatın yasaklanmasını öngören yasa tasarısını oy birliğiyle onayladı.

Yasalaşması için iki aşama kaldı

Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi’nden de onay alması ve daha sonra Başkan Joe Biden’in imzalaması gerekiyor. Şu anda yürürlükteki yasa, insanların zorla çalıştırıldığına dair somut deliller olması halinde ithalata sınırlama getiriyordu.

"Gecikmeden onaylayın"

Tasarıyı hazırlayan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Demokrat Senatör Jeff Merkley, Temsilciler Meclisi’nin de gecikmeden tasarıyı onaylamasını istedi.

"İzin veremeyiz"

Rubio yaptığı yazılı açıklamada, “Sincan bölgesinde işlenen insanlık suçlarına karşı gözümüzü kapatamayız. Şirketlerin insanların suistimal edilmesinden yarar sağlamasına izin veremeyiz.” dedi.

Merkley ise “Hiçbir Amerikan şirketi bu suistimallerden yarar sağlamamalı. Amerikan tüketiciler, köle olarak kullanılan işçilerin ürettiği ürünleri satın almamalı.” dedi.

ABD yönetimi Çin'e karşı sert tedbirler alıyor

ABD hükümeti, önceki gün Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek bölgede artan risklere ilişkin tedarik zinciri ve yatırım bağlantıları olan şirketlere yönelik uyarılarını artırmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk olarak 1 Temmuz 2020'de yayımlanan uyarıların güncellendiği belirtilmişti.