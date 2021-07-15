Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz gecesi, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden gelindiğini bildirdi.

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Bakan Koca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Koca mesajında, " Biz milletiz. Sokaktaki insan, meydandaki halkız. Biz ekmeğini ve istikbalini, bayrağını kutsal bilenleriz. Bizim bir yüzümüz var. O gece, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden geldik. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.