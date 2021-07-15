MHP'li il Başkanı Aydın Ünlü görevden alındı 'Kutsal görevim son buldu' dedi

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, görevden alındığını "Kutsal görevim son buldu" diyerek duyurdu.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) 2012 yılında bu yana Kocaeli İl Başkanı olarak görev yapan Aydın Ünlü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile görevden alındığını duyurdu.

Ünlü’nün ismi, Bahadır Bostancı isimli kişiye otel ruhsatı sağlayabilmek için 30 bin TL rüşvet aldığı iddialarıyla anılmış ve yine Bostancı tarafından Ünlü’nün hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılmıştı.

"Kırmızı çizgilerim değişmeyecek"

Görevden alındığını kendisine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın aktardığını ifade eden Ünlü, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Ünlü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“2012 yılında geldiğim MHP İl Başkanlığı görevim bugün itibari ile son bulmuştur. Liderim Devlet Bahçeli ve teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan yardımcımız Semih Yalçın Bey'in bilgilendirmesi ile bu kutsal görevim son bulmuştur. Kırmızı çizgilerim değişmeyecek, liderime bağlılığım ve ülküdaşlık hukukum kırmızı çizgim olacak. Tüm dava arkadaşlarım bu süreçte vakur davranmaları ve genel merkezimizden gelecek talimatlar doğrultusunda hareket etmelerini önemle rica ederim. Sizi önemsiyoruz, iyi ki varsınız!”

Hakim karşısına çıkacak

Adli makamlara yansıyan iddialara göre Bahadır Bostancı isimli kişi, otelinin kapanmaması için MHP Kocaeli İl Sekreteri aracılığıyla il Başkanı Aydın Ünlü’ye ulaşmış ve ruhsat alabilmek için kendisinden yardım istemişti.

Bostancı, iddiasına göre Ünlü’den ‘Sen merak etme 30 bin TL’ye çözeriz bunu’ yanıtını alarak parayı elden teslim etti. Ruhsatı alamayan ve daha sonrasında görüşme kayıtlarını YouTube üzerinden yayınlayan Bostancı’nın il sekreteri ve il başkanı hakkında açtığı dava, 2 Aralık tarihinde Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.