İngiliz Kraliyet ailesinde yeni kavga ortaya çıktı iki kardeş kapıştı

İngiltere Prensi Charles ile kardeşi Edward’ın, ölen babaları Philip’in ‘Edinburgh Dükü’ unvanını almak için rekabet içerisinde olduğu ortaya çıktı

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Prens Philip’in veliaht prensin halihazırda fazla unvanı olması nedeniyle kendi Edinburgh Dükü unvanını ölmeden önce en küçük çocuğu Prens Edward’a bıraktığı ancak Galler Prensi Charles’ın bu mirası kardeşine vermemekte kararlı olduğu belirtildi.



İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan kraliyete yakın bir kaynak, Charles’ın gelecekte babasının bu unvanıyla daha fazla hayırsever iş yapma fırsatını yakalayayıp halkta “modern monarşi” kavramını pekiştirmeyi planladığını söyledi. Charles’ın hayırseverlik portföyünün kral olduğu zaman için düzenlendiğini belirten kaynak, “Charles’ın planına göre gelecekte çalışan kraliyet üyesi sayısı azalacak. Bu nedenle Charles, çalışan kraliyet üyelerinin unvanlarını tekrar düzenliyor ve babasının unvanını Edward’a vermemekte kararlı” dedi.





Öte yandan, Charles’ın bu unvanı Edward’ın istemesine rağmen kendisinin sahiplenmesinin perde arkasında kıskançlık olabileceği düşünülüyor. Charles’ın Prens Philip’in kendisini sürekli eleştirip katı bir eğitim sisteminde yetiştirirken ona vermediği tüm sevgiyi Edward’a verdiğini düşünerek babasından ‘bir şeyler almak istediği’ iddia ediliyor. Edward ise Prens Philip’ten miras kalan bu unvanı kendisinin taşımasının adil olduğunu düşünüyor.