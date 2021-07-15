BIST 1.367
DOLAR 8,57
EURO 10,17
ALTIN 505,31
HABER /  DÜNYA

İngiliz Kraliyet ailesinde yeni kavga ortaya çıktı iki kardeş kapıştı

İngiliz Kraliyet ailesinde yeni kavga ortaya çıktı iki kardeş kapıştı

İngiltere Prensi Charles ile kardeşi Edward’ın, ölen babaları Philip’in ‘Edinburgh Dükü’ unvanını almak için rekabet içerisinde olduğu ortaya çıktı

Abone ol

Prens Philip’in veliaht prensin halihazırda fazla unvanı olması nedeniyle kendi Edinburgh Dükü unvanını ölmeden önce en küçük çocuğu Prens Edward’a bıraktığı ancak Galler Prensi Charles’ın bu mirası kardeşine vermemekte kararlı olduğu belirtildi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan kraliyete yakın bir kaynak, Charles’ın gelecekte babasının bu unvanıyla daha fazla hayırsever iş yapma fırsatını yakalayayıp halkta “modern monarşi” kavramını pekiştirmeyi planladığını söyledi. Charles’ın hayırseverlik portföyünün kral olduğu zaman için düzenlendiğini belirten kaynak, “Charles’ın planına göre gelecekte çalışan kraliyet üyesi sayısı azalacak. Bu nedenle Charles, çalışan kraliyet üyelerinin unvanlarını tekrar düzenliyor ve babasının unvanını Edward’a vermemekte kararlı” dedi.



Öte yandan, Charles’ın bu unvanı Edward’ın istemesine rağmen kendisinin sahiplenmesinin perde arkasında kıskançlık olabileceği düşünülüyor. Charles’ın Prens Philip’in kendisini sürekli eleştirip katı bir eğitim sisteminde yetiştirirken ona vermediği tüm sevgiyi Edward’a verdiğini düşünerek babasından ‘bir şeyler almak istediği’ iddia ediliyor. Edward ise Prens Philip’ten miras kalan bu unvanı kendisinin taşımasının adil olduğunu düşünüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatma Öncü eşi kimdir kiminle evli kaç çocuğu var? Fatma Öncü ailesi
Fatma Öncü eşi kimdir kiminle evli kaç çocuğu var? Fatma Öncü ailesi
Kara Mantar vakası Türkiye'de görüldü! Bu şikayetlerle hastaneye gitti: Beynine ilerledi
Kara Mantar vakası Türkiye'de görüldü! Bu şikayetlerle hastaneye gitti: Beynine ilerledi
AB Komisyonu yasa paketini sundu! İşte iklim kriziyle kapsamlı mücadele paketi
AB Komisyonu yasa paketini sundu! İşte iklim kriziyle kapsamlı mücadele paketi
Taliban'dan şartlı üç aylık ateşkes talebi
Taliban'dan şartlı üç aylık ateşkes talebi
Çin'in Uygur Türklerine 'köle muamelesi'ne karşı hamle! ABD Senatosu, o tasarıyı onayladı
Çin'in Uygur Türklerine 'köle muamelesi'ne karşı hamle! ABD Senatosu, o tasarıyı onayladı
Fatma Öncü kimdir aslen nereli kaç yaşında? Fatma Öncü biyografisi
Fatma Öncü kimdir aslen nereli kaç yaşında? Fatma Öncü biyografisi
Avrupa İlaç Ajansı'ndan Delta varyantına karşı üçüncü doz uyarısı
Avrupa İlaç Ajansı'ndan Delta varyantına karşı üçüncü doz uyarısı
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon! 76 zanlı tutuklandı
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon! 76 zanlı tutuklandı
Uzmanlar uyardı: Renk körlüğü ve katarakta neden oluyor
Uzmanlar uyardı: Renk körlüğü ve katarakta neden oluyor
Zülfü Livaneli'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Zülfü Livaneli'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması