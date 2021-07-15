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AK Partili Bülent Turan: Osman Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kurdî’ye çıktı

AK Partili Bülent Turan: Osman Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kurdî’ye çıktı

TRT yönetiminde yapılan değişiklik ve yeni atamalarla ilgili Meclis'te tartışma çıktı. Tartışmaya AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın sözleri damga vurdu. Turan, "Konuşması Kürtçe verildi, Türkçe altyazı bile verilmedi" dedi.

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TRT’te yapılan atamalar nedeniyle TBMM Genel Kurul’da tartışma çıktı. Konuya ilişkin konuşan İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Düne kadar vatan haini Öcalan’a karşı ve kalleşler sürüsü PKK’ye karşı methiyeler düzen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da sayenizde yönetim kurulu üyesi olarak atanmış. Anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde TRT, çözüm sürecinin borazanı haline gelecek. Bu tehlikeli zihniyet, Osman Öcalan’a TRT’de yemek programı sundurursa hiç şaşırmayın” dedi.

Öcalan TRT'ye çıkmadı!

Türkkan'a yanıt veren AK Partili Bülent Turan ise "Her bir arkadaşımız kıymetlidir" diye konuştu. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasına ilişkin de konuşan Turan, "Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kurdî’ye çıktı" diye konuştu.

Türkçe altyazı bile verilmedi

Turan'ın bu sözlerinin ardından muhalefet sıralarından gülüşmeler geldi. Turan konuşmasına şöyle devam etti: "Konuşması Kürtçe verildi, Türkçe altyazı bile verilmedi. Konuşmada ısrarla Kandil’in meşruiyetini kaybettiğini söylüyor; ısrarla YPG’yi, PKK’yi lanetliyor. Adam özür diliyor adeta, pişmanlık duyuyor adeta. Öcalan’ın çıkması değil, Öcalan’ın ne dediği önemli."

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