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Fatih Altaylı'dan Melih Bulu yorumu: Beter olsun

Fatih Altaylı'dan Melih Bulu yorumu: Beter olsun

Resmi gazete kararıyla görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi rektörü için Fatih Altaylı'dan 'Beter olsun' yorumu.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi'ne rektör olarak atanan ve yine Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan Melih Bulu'yu köşesine taşıdı.

Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Bugün Resmi Gazete'de çok önemli bir karar yayınlandı. 

O kararı ben şöyle okudum:

"Arsızlık ve yüzsüzlük geçer akçe değildir. İstediğiniz kadar arsız ve yüzsüz olun hak ettiğiniz sondan kurtulamazsınız." 

Melih Bulu'nun görevden alınması bana göre çok yerinde bir karar olmuştur. 

Geldiği gibi gitmenin örneğidir. 

Memlekete boşu boşuna zaman kaybettirmiş, gerilim yaratmış, saygın akademiyaya zarar vermiştir. 

Niye geldiği gibi, niye gittiği de belli değildir. 

Muhtemelen bu tip atamalarla ilgili olarak belirli bir kontenjan vardır.

O kontenjan TRT'ye kaydırılmıştır. 

Peki bu gidişe üzüldük mü?

Asla. 

Beter olsun mu? 

Olsun. 

Utanmış mıdır? 

Hiç zannetmiyorum. 

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