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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'da yeni dönem! 3 Ağustos'ta kaldırılacak

Twitter'da yeni dönem! 3 Ağustos'ta kaldırılacak

Sosyal medya platformu Twitter, Instagram ve Facebook platformlarındaki 'hikâyeler' özelliği ile benzerlik gösteren 'Fleets'i, 3 Ağustos'ta kaldıracağını açıkladı.

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Snapchat ile başlayan ve daha sonra sırasıyla Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi mecralarda da kullanıma sunulan 'hikayeler' özelliğiyle benzerlik gösteren Fleets, 3 Ağustos'ta Twitter'dan kaldırılacak. Fleets'in kaldırılması yönünde alınan kararda, bu özelliğin az kullanılmasının etkili olduğu düşünülüyor. Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "3 Ağustos'ta Fleets'i kaldırıyoruz; bazı yeni şeyler üzerinde çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fleets nedir?
Twitter'ın geçen aylarda kullanıma sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılar; metin, tweet, görsel ya da videoları 'Hikaye' formatında paylaşabiliyordu. Sözgelimi 'fleet'ler, arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirilebiliyordu. Sonrasında ise bu özelliğe çıkartmalar ve canlı yayının da ekleneceği duyurulmuştu.

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