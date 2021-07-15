BIST 1.367
DOLAR 8,56
EURO 10,14
ALTIN 502,63
HABER /  SPOR

Başkan resmen açıkladı: Gökhan Gönül ile görüşüyoruz

Başkan resmen açıkladı: Gökhan Gönül ile görüşüyoruz

Yeni sezon fikstürü ve gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, Gökhan Gönül ile ilgilendiklerini resmen açıkladı.

Abone ol

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, yeni sezon fikstürünü ve gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Selimoğlu, "Kısa, orta ve uzun vadede yapmamız gereken işlerle ilgili biz elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarları da stada bekliyoruz” dedi.

Süper Lig fikstürünü değerlendiren Selimoğlu, “Başlangıç için bizim açımızdan daha heyecanlı olacağına inanıyorum. Federasyonu da kutlamak lazım, güzel bir uygulama yapmışlar bu sene. Başlangıcı biraz sert olacak ama dengeli gözüküyor; bizim için son haftalar çok güzel. Hayırlı olur diye düşünüyorum. Kazasız belasız, sakatlık olmadan, herkesin iyi bir şekilde sezonu bitirmesini şimdiden umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Gökhan Gönül'ü takımda görmek isteriz"
Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile de görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Selimoğlu, “Kulüp prensip kararı olarak imza atmadan kesinlikle bir şey açıklamıyoruz. İlgilendiğimiz futbolcular var. Gökhan da bunlardan bir tanesi. Onu takımımızda tabii ki görmek isteriz. Ama sonuçta sonuçlanmadan bir şey açıklamamız doğru değil” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bugün noterler açık mı 15 Temmuz noter çalışma saatleri
Bugün noterler açık mı 15 Temmuz noter çalışma saatleri
Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma
Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma
SPK'dan yasa dışı işlem yapan forex sitelerine kapatma talebi
SPK'dan yasa dışı işlem yapan forex sitelerine kapatma talebi
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan 2 doz BionTech çıkışı! Delta'ya karşı yüzde 90’dan fazlasını koruyacak
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan 2 doz BionTech çıkışı! Delta'ya karşı yüzde 90’dan fazlasını koruyacak
Yalova'da gören polisi aradı! Denizde ceset bulundu: 15 gün önce...
Yalova'da gören polisi aradı! Denizde ceset bulundu: 15 gün önce...
Bahçeli'nin 15 Temmuz'daki meydan okuması Cumhur İttifakı'nın temelini atmıştır
Bahçeli'nin 15 Temmuz'daki meydan okuması Cumhur İttifakı'nın temelini atmıştır
Bayram tatili ne zaman başlıyor bu akşam mı başlıyor?
Bayram tatili ne zaman başlıyor bu akşam mı başlıyor?
İlk bombanın düştüğü yerde tören! Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez
İlk bombanın düştüğü yerde tören! Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez
Bugün bankalar açık mı 15 Temmuz banka çalışma saatleri
Bugün bankalar açık mı 15 Temmuz banka çalışma saatleri
Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i vuran polisin ifadesi ortaya çıktı
Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i vuran polisin ifadesi ortaya çıktı