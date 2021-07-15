Başkan resmen açıkladı: Gökhan Gönül ile görüşüyoruz

Yeni sezon fikstürü ve gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, Gökhan Gönül ile ilgilendiklerini resmen açıkladı.

Abone ol

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, yeni sezon fikstürünü ve gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Selimoğlu, "Kısa, orta ve uzun vadede yapmamız gereken işlerle ilgili biz elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarları da stada bekliyoruz” dedi.

Süper Lig fikstürünü değerlendiren Selimoğlu, “Başlangıç için bizim açımızdan daha heyecanlı olacağına inanıyorum. Federasyonu da kutlamak lazım, güzel bir uygulama yapmışlar bu sene. Başlangıcı biraz sert olacak ama dengeli gözüküyor; bizim için son haftalar çok güzel. Hayırlı olur diye düşünüyorum. Kazasız belasız, sakatlık olmadan, herkesin iyi bir şekilde sezonu bitirmesini şimdiden umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Gökhan Gönül'ü takımda görmek isteriz"

Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile de görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Selimoğlu, “Kulüp prensip kararı olarak imza atmadan kesinlikle bir şey açıklamıyoruz. İlgilendiğimiz futbolcular var. Gökhan da bunlardan bir tanesi. Onu takımımızda tabii ki görmek isteriz. Ama sonuçta sonuçlanmadan bir şey açıklamamız doğru değil” ifadelerini kullandı.