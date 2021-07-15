İlk bombanın düştüğü yerde tören! Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Hiç kimsenin 15 Temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde TBMM'de düzenlenen törenlere katıldı.

TBMM'deki törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve bakanlar da yer aldı.

Karanfil bıraktı

Erdoğan, bombaların hedefi olan TBMM'de karanfil bıraktı. Törende saygı duruşu yapılırken ve İstiklal Marşı okundu, daha sonra Kur'an tilaveti başladı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Bu ülkenin sahibi vatan aşıklarıdır. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhan'lardır. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır. Bu ülkenin sahibi yüreklerinde imanla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlardır.

"Hiç kimsenin 15 temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur"

Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz'daki direnişi ile milletimiz darbe direnişini püskürtmüştür. Türk milleti istiklalini korurken milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye sımsıkı sahip çıkmıştır. Engelleri aşarak TBMM'ye gelen herkese şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan gazi Meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır.

"2023'e yeni Türkiye'nin vizyonu ile girmek istiyoruz"

Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek en önemli görevimizdir. Özünde rekabet bulunan siyaseti ülkenin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük. 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Vatanımızın bekasından başka hiçbir hedef peşinde koşmadık. Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz farklı olsa da hepimiz aynı vatanın insanlarıyız. Kökenlerimiz ayrı olsa da hepimiz binlerce yıllık ortak bir mazinin, ortak bir geleceğin sahipleriyiz. Türkiye, 84 milyonun tamamının ortak yurdudur. 2023'e eski Türkiye'nin alışkanlıkları ve kamburlarıyla değil yeni Türkiye'nin vizyonu ile girmek istiyoruz. düşünüyorum.