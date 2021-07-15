BIST 1.367
DOLAR 8,56
EURO 10,14
ALTIN 502,63
HABER /  GÜNCEL

Bugün bankalar açık mı 15 Temmuz banka çalışma saatleri

Bugün bankalar açık mı 15 Temmuz banka çalışma saatleri

Bugün yani 15 Temmuz Perşembe günü bankalar açık olacak mı sorusu merak edildi. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da kamu çalışanları izinli sayılacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması dolayısı ile bankalar hizmet vermeyecek. Banka işlemi olan vatandaşlar 16 temmuz cuma günü işlemlerini tamamlayabilecek.

Abone ol

EFT, havala ya da bankacılık işlemleri olan vatandaşlar 15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı, nöbetçi banka olacak mı araştırması yapmaya başladı. 2017 yılında TBMM resmi tatil olarak kabul edilen 15 Temmuz'da bankalar ve kamu daireleri kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte, 15 Temmuz 2021 bankaların  çalışma durumu hakkında merak edilen bilgiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde 15 Temmuz destanını ve destanı yazan kahramanları anmak amacıyla bu yıl da farklı törenler düzenlenecek. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da kamu çalışanları izinli sayılacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması dolayısı ile bankalar hizmet vermeyecek.

15 Temmuz Perşembe günü bankalar açık mı: 
15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi banka şubelerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Ancak nöbetçi bankalar yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek.

15 Temmuz resmi tatil mi: 
15 Temmuz'un resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.” FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i vuran polisin ifadesi ortaya çıktı
Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i vuran polisin ifadesi ortaya çıktı
Kocaeli'de arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Kocaeli'de arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Rusya'da durum vahim! Kovid-19 salgınının başlangıcından beri günlük ölü sayısı en yüksek seviyede
Rusya'da durum vahim! Kovid-19 salgınının başlangıcından beri günlük ölü sayısı en yüksek seviyede
15 Temmuz şehidinin babası 'her gün söylüyordu' deyip anlattı: Son günde...
15 Temmuz şehidinin babası 'her gün söylüyordu' deyip anlattı: Son günde...
Naci İnci kimdir kaç yaşında Mehmet Naci İnci aslen nereli? Naci İnci biyografi
Naci İnci kimdir kaç yaşında Mehmet Naci İnci aslen nereli? Naci İnci biyografi
Kuveyt Türk’ten girişimcilere 25 milyon TL yatırım desteği
Kuveyt Türk’ten girişimcilere 25 milyon TL yatırım desteği
Özgür Demirtaş 'üzülerek yazıyorum' diyerek duyurdu: Enflasyon artacak alım gücümüz düşecek
Özgür Demirtaş 'üzülerek yazıyorum' diyerek duyurdu: Enflasyon artacak alım gücümüz düşecek
15 Temmuz mesajları duygusal kısa 15 Temmuz sloganları
15 Temmuz mesajları duygusal kısa 15 Temmuz sloganları
FETÖ itirafçı olmak isteyenleri işkence ile korkutmuş
FETÖ itirafçı olmak isteyenleri işkence ile korkutmuş
AK Parti'den Hülya Avşar'a Ayvalık Belediye Başkanlığı teklifi
AK Parti'den Hülya Avşar'a Ayvalık Belediye Başkanlığı teklifi