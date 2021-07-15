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Özgür Demirtaş 'üzülerek yazıyorum' diyerek duyurdu: Enflasyon artacak alım gücümüz düşecek

Özgür Demirtaş 'üzülerek yazıyorum' diyerek duyurdu: Enflasyon artacak alım gücümüz düşecek

'Üzülerek yazıyorum' diyerek sözlerine başlayan Özgür Demirtaş enflasyon ile ilgili kötümser öngörülerde bulundu.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş Twitter paylaşımında “Bu satırları üzülerek yazıyorum” diyerek başladığı yazısında Türkiye’deki enflasyonun daha da artacağını ifade ederken vatandaşın alım gücünün daha da düşeceğini öne sürdü.

 TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon oranları açıklanırken yıl sonu enflasyon beklentisi 17.53 olarak belirlendi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarının artacağı yönündeki açıklamaları ülkenin ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çektiğini ortaya koydu.

Üzülerek yazıyorum

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından enflasyon oranlarına sitem ederek “Sonbaharda Enflasyon daha da artacak. Alım gücümüz daha da düşecek. Şimdiden geçmiş olsun…” diye yazdıı.

Şimdiden geçmiş olsun...

Bu satırları üzülerek yazıyorum: Geçmiş 10 yıldır tane tane anlattım. Enflasyonun her geçen gün artıp, alım gücümüzün her geçen gün düşeceğini Şu an çok kötü durumdayız. Ama maalesef, Sonbaharda Enflasyon daha da artacak. Alım gücümüz daha da düşecek. Şimdiden geçmiş olsun…

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