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15 Temmuz şehidinin babası 'her gün söylüyordu' deyip anlattı: Son günde...

15 Temmuz şehidinin babası 'her gün söylüyordu' deyip anlattı: Son günde...

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitlerin eşyalarının yer aldığı Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni ziyarete gelen 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk, “Oğlum her gün bana, ‘Baba, ben şehit olacağım’ diyordu. Son gün de abdestini alıp çıktı. 5 sene geçti ama yüreğimizdeki sızı hiç dinmiyor” dedi.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Şehit ve gazilerin eşyalarının bulunduğu Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne gelen vatandaşlar, şehitleri dualar ederek anıyor. Ziyaretçiler arasında bulunan 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk, “Oğlum 15 Temmuz’dan 3 ay önce Türkmen Dağı’na gitmişti şehit olmak için. Orada nasip değilmiş, geldi 15 Temmuz’da. Her gün söylüyordu, ‘Baba ben şehit olacağım, baba ben şehit olacağım' diye. Son günde zaten abdestini alıp çıktı." ifadelerini kullandı.

"5 sene geçti ama 5 sene değil de sanki her gün yaşıyormuşuz gibi" diyen Kocatürk "Biz her gün yaşıyoruz, gece gündüz her an. Zaten yüreğimiz yaralı, o sızı hiç dinmiyor. Bazı hainler çıkıp da ekranda konuştukları zaman o yaramız daha da sızlıyor” dedi.


"15 Temmuz ruhunu yeniden görmek, hissetmek üzere geldik"
Öğrencileriyle birlikte müzeyi ziyarete gelen hafız Hüseyin Biral ise, “Hafızlık sınıfı öğrencileriyle birlikte 15 Temmuz ruhunu yeniden görmek, hissetmek üzere geldik. Hepsi birbirinden değerli olan öğrencilerimizle 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasını yad etmek için buraya geldik. Birliğimizin, beraberliğimizin nişanesi olarak öğrencilerimizle burada bulunuyoruz” diye konuştu.

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