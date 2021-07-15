IMF'den Türk ekonomisine para yardımı! Dolar düşecek almanın zamanı mı?

Koronavirüs salgınının ekonomilere vurduğu darbe sonrası IMF üye ülkelere yardım vermeye hazırlanıyor. Türk ekonomisi içinse bu dolarda kısa süreli rahatlama getirebilecek olsa da uzmanlar uyarıyor.

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Tunç Şatıroğlu IMF’den Türkiye’ye gelecek olan 6.5 milyar dolar yardımın dolar kurunda kısa süreli bir düşüş meydana getirebileceğini söylerken bu düşüşün yeni bir alım fırsatı vereceğini açıkladı.

Dolar kuru yeni rekorlara hazırlanırken Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu IMF’den gelecek olan 6.5 milyar dolar paranın kısa süreli bir rahatlama ortaya çıkarabileceğini belirtti.

IMF Koronavirüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak ve Merkez Bankası rezervlerindeki kayıplarını telafi için için üye ülkelere 650 milyar dolar dağıtacağını duyurdu. Türkiye’nin de IMF’deki özel çekiş hakkı çerçevesinde payına düşen tutar 6,5 milyar dolar Ağustos ay içinde Merkez Bankası’nın kasasına girmiş olacak.

IMF’den Türkiye gönderilecek olan 6,5 milyar dolar tartışma konusu olurken bir diğer tartışma konusu ise bu gelecek paranın dolar kurunu düşürmeye yardımcı olacak mı sorusu oldu. Teknik analiz uzmanı bugünkü dolar kuru paylaşımında IMF’den gelecek paranın dolar kurunda geçici bir düşüşü sağlayabileceğini öne sürdü. Şatıroğlu IMF’nin yardımıyla düşen dolar kuru yeni bir alım fırsatı olacaktır sözleriyle paylaşımını bitirdi.

Şatıroğlu söz konusu paylaşımında şunları yazdı:

Dolar kuru hakkında sık sorulan bir soru da IMF'nin muhtemelen Ağustos ayında yapacağı SDR tahsisinin kur üzerindeki etkisi.Net rezerv eksiyken bu tahsisin rezervi güçlendirmek için kullanılmasını beklerim. Ancak rezervi artıya geçiremeyeceği için kura bir etkisi olmayacaktır. Ancak net rezerv eksi olduğu halde bu tahsis harcanırsa o zaman kurda geçici bir düşüş olur. O da alım fırsatı olur.

Dolar kurunda yangın var

Şatıroğlu dolar kuru bu paylaşımının yanı sıra dolar kuruyla ilgili dikkat çekici bir analiz daha paylaştı. Şatıroğlu dolar kurunda yaşanan yükselişin normal bir yükseliş hareketi olmadığını öne sürerken 7,20'den beri yaşadığımı kur artışı anormal bir kur artışıdır. Bunu yangına benzetebilirsiniz. Yangını kontrol altına alıp gerilettiğinizde yanıp kül olan yeri kurtaramıyorsunuz ama yeni yerlerin yanmasına engel oluyorsunuz. "Dolar düşerse zamlar geri alınmıyor, o yüzden bırakalım çıkacağı kadar çıksın" demek, "bırakın yangın her yeri yaksın kül etsin, nasıl olsa şimdiye kadar yaktığı yerler kül oldu bitti" demek anlamına gelir." diye yazdı.