Hıncal Uluç, Yüksel Aytuğ'u savundu aşı karşıtlarına sert çıktı: Kuş beyinliler!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, 'Aşıyı reddedene uzaktan iğne atılsın' sözleriyle tepki çeken Yüksel Aytuğ'a sahip çıktı. Aşı karşıtlarını bir eleştiren de kendisi oldu. İşte Uluç'un son yazısında aşı karşıtlarına sert ifadeleri...

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Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, köşe komşusu Yüksel Aytuğ'a 'Aşıyı reddedene uzaktan iğne atılsın' başlıklı yazısından dolayı yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.

"Yüksel Aytuğ kardeşim, bilimsel olarak aşının yararlarını ve insancıl olarak da mutlak yaptırılması gerektiğini, gerzeklerin bile anlayacağı ve hak vereceği bir dille anlattı birkaç gün önce ve sosyal medya hainleri çıldırdı, saldırdılar Yüksel'e" diyen Uluç, "Sosyal medyaya yaranmak için kalem oynatanlar da, hurra giriştiler Yüksel'e" ifadesini kullandı.

Uluç, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Efendim aşı yaptırmamak hakmış, herkesin bu özgürlüğü varmış.. Cart, curt.. Yazının içine de İzmir'e uçan Atatürk'ün süvarileri gibi, kahramanlık gösterisi yapıyorlar. 'Ben aşı yaptırmadım.' Kendi yaptırmıyor, başkalarına da 'Kahraman insan hakları süvarisi' şovu yapıp olumsuz teşvikçi oluyor.

"Kuş beyinliler"

Yazıklar olsun. Hak, özgürlük dediğin şeyler, başkalarının hak ve özgürlüklerinin başladığı yerde biter.. Ortaokulda öğretirler. Öğrenmedin mi? Kovid denen grip, Çin'in Vuhan eyaletinde 1, yazı ile yazıyorum, kuş beyinliler 'bir tek' kişide başladı ve dünyanın en uç noktalarına dek ulaştı.

"Bu Kovid bitmedikçe, bu yasaklar bitmeyecek"

Milyonlar hasta oldu, milyonlar öldü. Devletler yayılmayı önlemek için özgürlüklerimize kısıtlama koydular. Geçin yabancı ülkeye gitmeyi, kendi mahallemizde sokağa çıkmamız bile yasaklandı. Bu Kovid bitmedikçe, bu yasaklar bitmeyecek.

Aşı karşıtlarına 'yarasa' benzetmesi

Yani insan olarak hak ve özgürlüklerimize kavuşmamız yayılma ve bulaşmaya bağlı. Ne kadar az bulaşma ve yayılma, o kadar çok özgürlük. Şimdi 'Ben aşı olmam' diyen sahte kahraman orada Vuhan'daki tek insana Kovid bulaştıran yarasa gibi aramızda dolaştıkça nasıl güvende oluruz?

"Gerçekten uzaktan iğnelemek lazım"

'İnsan gibi yaşama hakkımı, insanlık dışı bir yaratık niye elimden alsın ki'

Sağlık Bakanı Koca'yı dün okudum, 'Zorlama değil, ikna metodu kullanıyoruz' diyor. Yüksel'in 'Aşı olmam diyenleri hayvanları bayıltan iğneler gibi, uzaktan Kovid iğneleri ile vurmalı' şakasına küfürle yanıt veren sosyal medya azgınları ve onları destekleyen bizim medya mensuplarını gerçekten uzaktan iğnelemek lazım.

"İnsanlık dışı bir yaratık"

Onların yüzünden ölmek, hayatta kalsam bile durmadan artacak yasaklar içinde yaşamak istemiyorum çünkü. Bu benim hakkım değil mi? İnsan gibi yaşama hakkımı, insanlık dışı bir yaratık niye elimden alsın ki."