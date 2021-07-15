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Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir aslan nereli Mehmet Hamdi Yıldırım ailesi

Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir aslan nereli Mehmet Hamdi Yıldırım ailesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı. Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir, aslen nereli?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre,  Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı. Bu haberin ardından Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi soruları merak konusu oldu. 

Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir:  1965 yılında Konya’da doğdu. 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde mezun oldu. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) TÜRK ŞEKER A.Ş. Reorganizasyon Projesinde komisyon üyeliği ve grup başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

1996–2003 yılları arasında Madencilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Baş Danışmanlığı, ETİ HOLDİNG (Madencilik) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekilliğinde bulundu. 

TBMM Milletvekilliği Danışmanlığı, çeşitli özel sektör firmalarında, Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılandırma Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2003–2008 yılları arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, Eti Maden İşletmeleri Eti Zeolit Kimya Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, aynı dönemde Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, ETİMINE SA (Lüksemburg) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Müşavirliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF), Toprak Holding, Toprak İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

Mehmet Hamdi Yıldırım, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce ve Rusça bilmektedir

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