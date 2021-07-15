15 Temmuz gecesinin hiç akıllardan çıkmayan fotoğrafları...

2. kare: O kırmızı kamyon var ya...

k Bu fotoğraf üzerine çok konuşuldu. Sonradan bolca spekülasyonları da yapıldı. Ama 15 Temmuz denilince benim aklıma gelen fotoğraf karelerinin en başında bu var. Toplumsal dayanışmayı çok güzel anlatan bir kare olarak...