15 Temmuz gecesinin hiç akıllardan çıkmayan fotoğrafları...
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tüm Türkiye ayağa kalktı. Ahmet Hakan da o geceden aklında kalan 7 fotoğrafı yazdı... İşte o fotoğraflar...
Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 5, yıldönümü. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 15 Temmuz'un yıldönümünde hiç aklından çıkmayan o günlere ait 7 fotoğrafı yazdı... İşte 15 Temmuz'un simgesi o fotoğraflar...
1. Kari: Bayrağa sığınarak direnişe katılmak
Beni en çok etkileyen fotoğraflardan biri bu. Ablamız almış sırtına Türk bayrağını, köprüye doğru ilerliyor. Tek sığınağı bayrak. Bayrağa sığınarak katılıyor direnişe...
2. kare: O kırmızı kamyon var ya...
k Bu fotoğraf üzerine çok konuşuldu. Sonradan bolca spekülasyonları da yapıldı. Ama 15 Temmuz denilince benim aklıma gelen fotoğraf karelerinin en başında bu var. Toplumsal dayanışmayı çok güzel anlatan bir kare olarak...
3. kare: Bir kahraman doğdu
Ömer Halisdemir’in adını ilk kez İlker Başbuğ’dan işitmiştim. 15 Temmuz gününün hemen ardından... “Bir kahraman çıktı ve darbenin kaderini değiştirdi” demişti İlker Paşa... Sonra kahramanımız oldu. Bu fotoğraf da onun en güzel fotoğraflarından biri olarak yansıdı.