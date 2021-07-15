Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan 2 doz BionTech çıkışı! Delta'ya karşı yüzde 90’dan fazlasını koruyacak

ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü baş araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "2 doz BionTech aşısı Delta varyantına karşı nüfusun yüzde 90’nından fazlası için çok etkili" diyen Prof. Unutmaz, "2 doz Sinovac + 1 doz Biontech de öyle olacak" ifadelerini kullandı.

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Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, 2 doz BionTech aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Dr. Murat Akova 3. Dozda olunsa virüsten korunamayacağımızı söyledi. Aşının etkisizliğinden bahsetti Deltaya karşı. Bu kişi Bilim Kurulu üyesi. 2 doz Sinovac'tan sonra 11 gün sonra Biontech randevum var. Moral düştü." paylaşımı yaptı.

Prof. Dr. Unutmaz bu paylaşıma, "Buna kesinlikle katılmıyorum. Murat hoca neye dayanarak bunu söylemiş bilemiyorum ama Biontech 2 doz deltaya karşı nüfusun yüzde 90’nından fazlası için çok etkili. 2 doz Sinovac + 1 doz Biontech de öyle olacak. Bence bu korkutucu söylemlerle insanların moralini bozmaya hiç gerek yok." ifadesini kullandı.