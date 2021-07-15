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Bayram tatili ne zaman başlıyor bu akşam mı başlıyor?

Bayram tatili ne zaman başlıyor bu akşam mı başlıyor?

Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. Bu sene Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Arefe günü olan 19 Temmuz pazartesi gününün de tatil olması ile bayram izni toplam 9 gün olacak. Bayram izni 16 Temmuz cuma akşamı başlayacak ve 26 Temmuz'da bitecek.

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Kurban bayramı yaklaştı bu sene çalışanları uzun bir Kurban Bayramı tatili bekliyor. 4 gün süren kurban bayramı bu sene 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bayram arefesi olan 19 Temmuz pazartesi gününün de tam gün tatil ilan edilmesi ile birlikte toplamda 9 gün bayram tatili yapılacak. Birçok vatandaş 16 Temmuz cuma gününün de tatil olmasını bekliyordu fakat Kabine Toplantısı sonrasında böyle bir karar çıkmadı. Ancak çalışanlar bir günlük yıllık izin kullanarak toplam 11 gün bayram tatili yapabilir. 

16 Temmuz-15  Temmuz birleştirildi mi: 
16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği son yapılan Kabine'de netleşti.16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. 16 Temmuz yarım gün idari tatil olacak.

15-16 Temmuz resmi tatil mi oldu: 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada 15 Temmuz 2021 Perşembe günü resmi tatil olacak ancak 16 Temmuz 2021 Cuma günü resmi tatil olmayacak ve mesai yapılacak.

Bayram tatili uzatıldı mı: Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu;

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.

Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.

16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kabul oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak.

Buna göre kamu görevlilerinin 11 günlük tatil için uygulaması gereken süreçler şu şekilde olacak;

1 gün yıllık izin 11 gün bayram tatili: Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecekti. Ancak 16 Temmuz günü için herhangi bir karar alınmadı. Sadece 19 Temmuz idari izin olarak belirlendi. Kamu çalışanlarının 11 günlük izinden faydalanması, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak alması halinde mümkün olacak.

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