BIST 1.367
DOLAR 8,56
EURO 10,14
ALTIN 502,63
HABER /  GÜNCEL

Fetullah Gülen o tarihten beri hiç görüntü vermedi! Son hali perişan!

Fetullah Gülen o tarihten beri hiç görüntü vermedi! Son hali perişan!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen en son Mayıs ayında verdiği görüntüde bitik haldeydi. O tarihten beri örgüt mesajlarında görüntü vermemesi dikkat çekiyor.

Abone ol

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ndeki malikanesinden örgütüne haftalık videolarla mesajlar gönderen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, iki aydır hiçbir görüntü vermedi.

FETÖ içinde iddialar dolaşıyor

Örgüt içinde bir süredir sağlık durumunun kötüye gittiği bilgisi dolaşan elebaşı hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Elebaşı Fetullah en son 14 Mayıs'ta görüntülendi

Elebaşı Fetullah son olarak 14 Mayıs 2021 tarihinde Pensilvanya'daki malikanesinde görüntülenmişti. Yürümekte zorluk çektiği dikkatlerden kaçmayan hainin bitkin ve hasta olduğu görülmüştü.

'Hastayım' demişti

Elebaşı daha önce yayınladığı bir videoda pek çok hastalığa sahip olduğunu söylemişti.

Örgütün internet sitesi üzerinden FETÖ'cülere mesajlar gönderilen videolarda da aylardır yeni görüntü yer almıyor. Elebaşının eski konuşmalarından derlemeler yapılarak örgüt üyelerine gönderiliyor.

FETÖ'nün veliahtı da öldü

Fetullah Gülen FETÖ’yü kurduğunda yanındaki 14 kişiden biri olan Mehmet Ali Şengül, Almanya’da Kovid-19’dan öldü. Kırmızı listede aranan Şengül’ün 3 aydır Hessen eyaletinde tedavi görmesi Alman hükümetinin FETÖ’ye desteğini gözler önüne serdi.

Örgütte tayin ve terfilerden sorumlu Şengül, ‘Türkiye imamı’ Mustafa Özcan’la liderlik kavgası da veriyordu. Kırmızı bültenle aranan başına 10 milyon lira ödül konulan Şengül’ün Hessen eyaletindeki bir hastanede 3 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Fetullah Gülen 1966 yılında örgütü kurduğunda yakınındaki 14 kişiden biri olan Şengül, elebaşı öldükten sonra yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu. Mehmet Ali Şengül, FETÖ’nün Türkiye’deki kumpas operasyonlarını koordine edip yöneten “Başyüceler” ya da “İstişare Heyeti” olarak da bilinen “Karanlık Kurul” içerisindeydi.

İlgili Haberler
İlk bombanın düştüğü yerde tören! Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları... 'Kara günü unutmadık' mesajı AK Parti'den 15 Temmuz klibi
ÖNCEKİ HABERLER
Bugün noterler açık mı 15 Temmuz noter çalışma saatleri
Bugün noterler açık mı 15 Temmuz noter çalışma saatleri
Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma
Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma
SPK'dan yasa dışı işlem yapan forex sitelerine kapatma talebi
SPK'dan yasa dışı işlem yapan forex sitelerine kapatma talebi
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan 2 doz BionTech çıkışı! Delta'ya karşı yüzde 90’dan fazlasını koruyacak
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan 2 doz BionTech çıkışı! Delta'ya karşı yüzde 90’dan fazlasını koruyacak
Yalova'da gören polisi aradı! Denizde ceset bulundu: 15 gün önce...
Yalova'da gören polisi aradı! Denizde ceset bulundu: 15 gün önce...
Bahçeli'nin 15 Temmuz'daki meydan okuması Cumhur İttifakı'nın temelini atmıştır
Bahçeli'nin 15 Temmuz'daki meydan okuması Cumhur İttifakı'nın temelini atmıştır
Bayram tatili ne zaman başlıyor bu akşam mı başlıyor?
Bayram tatili ne zaman başlıyor bu akşam mı başlıyor?
İlk bombanın düştüğü yerde tören! Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez
İlk bombanın düştüğü yerde tören! Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez
Bugün bankalar açık mı 15 Temmuz banka çalışma saatleri
Bugün bankalar açık mı 15 Temmuz banka çalışma saatleri
Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i vuran polisin ifadesi ortaya çıktı
Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i vuran polisin ifadesi ortaya çıktı