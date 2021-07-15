Fetullah Gülen o tarihten beri hiç görüntü vermedi! Son hali perişan!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen en son Mayıs ayında verdiği görüntüde bitik haldeydi. O tarihten beri örgüt mesajlarında görüntü vermemesi dikkat çekiyor.

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ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ndeki malikanesinden örgütüne haftalık videolarla mesajlar gönderen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, iki aydır hiçbir görüntü vermedi.

FETÖ içinde iddialar dolaşıyor

Örgüt içinde bir süredir sağlık durumunun kötüye gittiği bilgisi dolaşan elebaşı hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Elebaşı Fetullah en son 14 Mayıs'ta görüntülendi

Elebaşı Fetullah son olarak 14 Mayıs 2021 tarihinde Pensilvanya'daki malikanesinde görüntülenmişti. Yürümekte zorluk çektiği dikkatlerden kaçmayan hainin bitkin ve hasta olduğu görülmüştü.

'Hastayım' demişti

Elebaşı daha önce yayınladığı bir videoda pek çok hastalığa sahip olduğunu söylemişti.

Örgütün internet sitesi üzerinden FETÖ'cülere mesajlar gönderilen videolarda da aylardır yeni görüntü yer almıyor. Elebaşının eski konuşmalarından derlemeler yapılarak örgüt üyelerine gönderiliyor.