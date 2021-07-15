Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları... 'Kara günü unutmadık' mesajı

Polat Yağcı

Kara, kapkara bir gece, sonra da bir ömür yaşatmak istediler bize... Bir olduk, biz olduk istedikleri olmadı. Biz bugün huzurla yaşayalım diye can verenlerimiz, kan dökenlerimiz oldu. Mevki, makam, para, pul, yaşlı, genç, erkek, kadın demeden bir destan yazıldı o gün ve koca bir millet kenetlendi birbirine ... Allah buna benzer bir günü bir daha yaşatmasın! 15 Temmuz’da bu ülke için elini taşın altına koyan herkesten Allah razı olsun!