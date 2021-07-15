Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları... 'Kara günü unutmadık' mesajı
15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde ünlülerden sosyal medya art arda paylaşım...
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Türkiye, şehitlerini unutmadı. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016 gecesinin yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.
Polat Yağcı
Kara, kapkara bir gece, sonra da bir ömür yaşatmak istediler bize... Bir olduk, biz olduk istedikleri olmadı. Biz bugün huzurla yaşayalım diye can verenlerimiz, kan dökenlerimiz oldu. Mevki, makam, para, pul, yaşlı, genç, erkek, kadın demeden bir destan yazıldı o gün ve koca bir millet kenetlendi birbirine ... Allah buna benzer bir günü bir daha yaşatmasın! 15 Temmuz’da bu ülke için elini taşın altına koyan herkesten Allah razı olsun!
Acun Ilıcalı
Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız.
Mustafa Ceceli
"Demokrasiye ve özgürlüğe vurulmak istenen zincirin, halk tarafından kırıldığı gün 15 Temmuz. Kendilerine doğrulan silahlara; ellerinde Türk bayraklarıyla, canları pahasına siper olan şehitler ve gaziler. Vatan size minnettar.."