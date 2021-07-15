15 Temmuz darbe girişimi ne zaman oldu kaç sene geçti?

Bu yıl yani 2021 yılında 251 şehit verdiğimiz 15 Temmuz perşembe gününe denk geld. 2016’daki FETÖ’cü hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü. Peki, 15 Temmuz ne zaman hangi sene oldu? İşte 15 Temmuz’da yaşananlar ve 15 Temmuz Mehteri sözleri...

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51 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. O gün Akıncı Üssü'nün de bulunduğu başkentte 15 Temmuz 2016'da "kara" bir gece yaşandı. ÖKK'da görevli Astsubay Ömer Halisdemir, şehit edildi. Ancak TSK'nın büyük bölümü başta olmak üzere tüm kesimlerin direnişi ile hain plan başarısız oldu. 16 Temmuz sabahı TSK ve Emniyet'in gerçekleştirdiği operasyonlarla darbe girişimi bastırıldı. Ancak 251 vatandaşımız şehit olurken, 2 bin 734 kişi de yaralandı.

251 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. O gün Akıncı Üssü'nün de bulunduğu başkentte 15 Temmuz 2016'da "kara" bir gece yaşandı. ÖKK'da görevli Astsubay Ömer Halisdemir, şehit edildi. Ancak TSK'nın büyük bölümü başta olmak üzere tüm kesimlerin direnişi ile hain plan başarısız oldu. 16 Temmuz sabahı TSK ve Emniyet'in gerçekleştirdiği operasyonlarla darbe girişimi bastırıldı. Ancak 251 vatandaşımız şehit olurken, 2 bin 734 kişi de yaralandı.

RESMİ TATİL İLAN EDİLİDİ: 2017 yılında çıkarılan kanun maddesiyle 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü olarak anılıyor. Kahraman şehitlerimizin ruhuna dualar ediliyor, vatanımızın ve milletimizin bir daha böyle hain bir saldırı yaşamaması için önlemler alınıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü resmi tatil olacak.

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

VATAN YAHUT VATAN

Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği

Bir ağıt ki şehit anasından

İnletiyor alemi, yırtmış geceyi

Varsın gelsin zalimin tankı

Mazlumun ahı var üstünde

Bir de ezilmez ahlakı

Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi

Yurdunda kalleş dolu,

Ceddin, deden bu günü görseydi,

alnından öper seni, neslim derdi

Semda nur, duada ezan

ne düşman kalır ne de şeytan

sen bir dua et hele

işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman

15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

MİLLETE BAKIN HELE!

Türk’e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi

Taylar gibi şahlanan millete bakın hele!

İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi.

Cihat emrini alan millete bakın hele!

Bizdik o gece, bizdik, uçağa sapan atan,

Özgürlüğü uğruna mermiye kafa tutan!

Göğsünü siper eden, tankın altına yatan,

Aslan misali dalan millete bakın hele!

Damarında gezen kan, bayrak rengi kırmızı.

Ak yüreğinde mühür, hilaliyle yıldızı.

Asker doğar ve asker ölür erkeği, kızı;

Öz benliğini bulan millete bakın hele!

Aksakallı emretti; ölüme selam durdu

Başçavuş Ömer Halis, darbeci puştu vurdu.

İlk kurşun, ilk kahraman, tek başına bir ordu…

Cennette karar kılan millete bakın hele!

Kamyonuyla Şerife Bacı’m bir Nene Hatun.

Gelin de Safiye’yi, elinizdeyse, tutun.

Küçük dillerinizi Türkan Ana’yla yutun.

Gülerek şehit olan millete bakın hele!

F-16’ya yandı Hicabi’nin samanı;

Semalara yükseldi kör edici dumanı.

Mehmet egzoz tıkadı, dilettirdi amanı.

Şeytana ıslık çalan millete bakın hele!

Nice nice yiğitler Başkomutan emriyle,

Eline ne geçtiyse, taş, sopa, kemeriyle,

Her biri akıncıydı, çocuğuyla, piriyle,

Koşup meydana dolan millete bakın hele!

Hayranlık uyandırdı tavizsiz edaları,

Yeri, göğü inletti marşları, nidaları.

“Tekbir!”, “Allahuekber!” diyen gür sedaları

Semalardan duyulan millete bakın hele!

Halk yediden yetmişe, kalp kalbe ve kol kola,

Yoğun ateş altında vermedi tek bir mola.

Âdeta meleklerle karışıp, kutlu yola

Allah için koyulan millete bakın hele!

Kırk yıllık planları dört saatte çökerten,

İşgal heveslerini kahramanca göçerten,

Dosta parmak ısırtan, kâfire iç geçirten,

Haine korku salan millete bakın hele!

Darbeyi etti yalan; millete bakın hele!

Mücella Pakdemir

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Çok ,çok erken okundu selan

Daha tankların önüne geçmeden

Ve sen öldüğünü bilmeden...

Alt yazılı bir gecenin

Destanıydı ölümün sessizliğine

Koşan gözlerin

Kefenim olur belki

Diyerek giydiğin beyaz gömleğin

Kandan düğmeleri

Ne olur susma dedim sustun

Bana anlatmayacak mısın cenneti ?

İhtilal mi darbe mi

Gündüz hangisi ? Gece hangisi ?

Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti

İçin yanarken içtiğin su gibi

Kana kana , doyasıya

Tadını anlat desem

Şahadetin tarifi olur mu ki ?

Çok ,çok erken okundu selan

Bin vurup , bir vurulmadan

Ve sen öldüğünü anlamadan...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.