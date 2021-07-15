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Bolu'da kilometrelerce kuyruk oluştu! Trafik kilitlendi: 10 saattir yoldayız

Bolu'da kilometrelerce kuyruk oluştu! Trafik kilitlendi: 10 saattir yoldayız

BOLU’da, bayram tatili için İstanbul’dan yola çıkan tatilciler D100 Karayolu Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

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Kurban Bayramı tatili için dün gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu geçişlerinde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Tatilcilerin Karadeniz’e gitmek için kullandıkları Gerede mevkiinde bulunan Karadeniz Bağlantı Yolu’nda oluşan yoğun trafik sebebiyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen D100 Karayolu Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu’nda oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi. İstanbul’dan tatil için Çankırı’ya giden bir vatandaş, “10 saattir yoldayız. İstanbul’dan yola çıktık. 10 saatte ancak buraya gelebildik. Bütün yollar aynı böyleydi” dedi.

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