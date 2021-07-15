Perez'den Ronaldo'ya 'Aptal' söylemi! Beşiktaş'ın eski hocasına flaş sözler

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in gündeme bomba gibi düşen ses kayıtlarının yankısı sürüyor. Son ses kaydında, Ronaldo ve Mourinho için, "Aptal, ruh hastası, salak" gibi ifadeler kullanan Perez, Beşiktaş'ta da görev alan eski Real Madrid Teknik Direktörü Del Bosque için birbirinden flaş sözler söylüyor

Abone ol

Futbol dünyası, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in gündeme oturan ses kayıtlarını konuşuyor. 2006 ve 2012 yıllarına ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında birbirinden ünlü futbolcu ve teknik adamlarla ilgili çarpıcı ifadeler yer alıyor. Sızdırılan ses kayıtlarını ise El Confidencial yayınlamaya devam ediyor.

Sızdırılan ilk kayıtlarda; Raul, Casillas, Ronaldo ve Mourinho gibi dünyaca ünlü isimlere hakaretler eden Perez, son kayıtlarda ise bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Vicente Del Bosque ile ilgili, "Ne antrenman yaptırmayı biliyor ne de taktik biliyor. O bir salak" diyor.

İşte o ses kayıtlarında yer alan ifadeler...

Sahtekârlık deyince Raul ilk sırada gelir, Casillas da ikinci. Bunlar çok büyük benciller. Kulübü değil, kendilerini düşünürler. Başarıyı istiyorsan Raul ve Casillas ile devam etmeyeceksin. Devam edersen hata yaparsın. Seni yüz üstü bırakırlar. Özellikle Casillas, hiçbir zaman Real ayarında bir kaleci değil. Tarihimizin en büyük hayal kırıklıklarından biri.

"Aptal ve ruh hastası"

Ronaldo bir çılgın bir oyuncu. Bu adam bir aptal, hasta bir adam. Bu adamın normal olduğunu düşünüyorsun ama normal değil. Yaptığı son saçmalık, tüm dünyanın gözü önünde... Sizce neden böyle bir saçmalık yapıyor? Aptal ve ruh hastası. Normal biri değil. Rezil bir egosu var.

Mendes (Ronaldo'nun menajeri), ona hiçbir şey emretmiyor. Tıpkı Mourinho'ya hiçbir şey göndermediği gibi. Röportajlar için bile... Bunlar berbat bir egoya sahip adamlar, ikisi de şımarık ve o gerçeği göremiyorlar çünkü aksi takdirde ikisi de çok daha fazla para kazanabilirdi.

Fabio Coentrao kafası olmayan başka biri. Şu anda berbat durumda ve Mourinho da bir aptal... Oynamak istemediğinden değil... Ehliyetsiz araba kullanıyor... Yani, baskı onu bunaltmış ve bu da hasta olmaktan kaynaklanıyor. Sen bir pisliksin.

"İnanmıyorsan Beşiktaş başkanına sor"

Del Bosque ne antrenman yaptırmayı biliyor ne de taktik biliyor. O bir salak! Del Bosque'ye iş teklifi gelmiyor çünkü herkes onun hoca olmadığını biliyor. İnanmıyorsan Beşiktaş başkanına ya da Rafael Benitez'e sor. Hayatında antrenman görmedi. Nasıl antrenman yapılacağını bilmiyor. İnsanları nasıl yönlendireceğini bilmiyor. Taktik bilmiyor, fizik bilmiyor... Hiçbir şey bilmiyor.

Figo geldi ve Raul ile yakın arkadaş oldu. İkisi Hierro ile beraber takımı yönettiler. Zavallı Vicente hiçbir şey yapmadı! Milli takıma gideceğini söylüyorlar. Milli takımdaki eksik tek şey zaten Del Bosque...

Real Madrid Başkan Florentino Perez, ortaya çıkan ses kayıtları ve haberler sonrası Real Madrid'in sitesinden resmi bir açıklamada bulundu.

Söz konusu ses kaydındaki alıntıların konuyla alakalı olmadığı, ses kayıtlarını yapan gazeteci Jose Antonio Abellan'ın bunu gizli bir şekilde yaptığı ifade edildi.

Real Madrid'in, Avrupa Süper Ligi'ne katılımı nedeniyle kendisine karşı yapılan bir komplonun parçası olduğunu belirten Perez, "Abellan bunu yıllarca birilerine satmaya çalıştı. Sonunda bir gazete bunu aldı! Gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım" dedi.