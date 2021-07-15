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Küçükçekmece’de ağaca asılı erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece’de ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece’de yol kenarındaki boş arazide ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi’nin yanındaki ağaçlık alanda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, boş arazide ağaca asılı bir erkek cesedi bulan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeye göre gencin gece ağaçların tutunması için kullanılan ipi koparıp, onunla kendisini ağaca astığı öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından gencin cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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