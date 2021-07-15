16 Temmuz tatil mi cuma günü memurlar idari izinli mi?

Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. Bu sene Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Arefe günü olan 19 Temmuz pazartesi gününün de tatil olması ile bayram izni toplam 9 gün olacak. Bayram izni 16 Temmuz cuma akşamı başlayacak ve 26 Temmuz'da bitecek. Peki 16 Temmuz tatil mi, memurlar idari izinli mi?

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Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olacak. Kurban Bayramı tatilinin de birbirine yakın olması nedeniyle "16 Temmuz tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Peki 16 Temmuz tatil mi?

15 Temmuz Perşembe gününün Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi tatil. 15 Temmuz'un resmi tatil olması ve 16 Temmuz'un ardından hafta sonuyla birlikte bayram tatilinin başlaması 16 Temmuz tatil mi sorusunu da beraberinde getirdi.

Ancak hafta sonu ile birleştirerek daha uzun tatil fırsatı sağlayacak 16 Temmuz tatil takviminde yer almıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline yönelik yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" açıklamasında bulundu.

Buna göre; 16 Temmuz resmi tatil olmayacak.